***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarihli toplantısında,1. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin ekli tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınması için başvuru yapılmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşünü takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, esas sözleşme tadil metninin ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması suretiyle genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Söz konusu kararımıza istinaden bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196958BIST