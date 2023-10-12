***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.10.2023 18:16
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023, 02.10.2023, 11.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve bu başvuru Kurul'un 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. Akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuş ve Bakanlık söz konusu başvuruya E-50035491-431.02-00089868669 sayılı yazısı ile izin vermiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205414
BIST
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18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7558
En Yüksek
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,8050
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27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0406
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.670,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.670,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|INVES
|336,00
|56.978.596
|% 9,98
|
|HKTM
|67,20
|49.606.243
|% 9,98
|
|KLNMA
|35,74
|11.913.036
|% 9,97
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|35.205.206
|% -10,00
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|YEOTK
|262,70
|3.426.494.822
|% 1,04
|
|EUPWR
|222,30
|2.630.215.934
|% 1,18
|
|ASTOR
|123,60
|2.596.732.451
|% -1,12
|
|QUAGR
|6,60
|1.147.908.178
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,47
|104.353.749
|% -3,92
|
|FORMT
|3,59
|198.179.950
|% -4,27
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|SEGYO
|4,47
|230.993.335
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7458
|27,7518
|% 0,33
|
|Euro
|29,3535
|29,3797
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,7901
|33,9596
|% -0,57
|
|Frank
|30,4905
|30,6741
|% -0,25
|
|Riyal
|7,3762
|7,4132
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,90
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.330
|11.434
|-17,00
|
|Yarım
|5.682
|5.739
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
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