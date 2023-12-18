***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.12.2023 14:34
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023, 02.10.2023, 11.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. 14. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş ve bu başvuru Kurul'un 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. Akabinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuş ve Bakanlık söz konusu başvuruya E-50035491-431.02-00089868669 sayılı yazısı ile izin vermişti.
Esas sözleşme tadili, şirketimizin 21.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurulunda onaylanmış, ilgili kararlar 30.11.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05.12.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226459
BIST
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16:197.877
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -117,28
|Açılış
|: 7.958
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|Önceki Kapanış
|: 7.994
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7.839
En Yüksek
8.010
16:1929,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0676
En Düşük
28,8490
16:1931,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1537
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
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31,7896
En Düşük
31,4643
16:191.890,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.890,54
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|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
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1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:19
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.039.144
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.113.665
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.238.004
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.251.149
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|THYAO
|248,20
|4.817.667.425
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|AKBNK
|39,30
|2.747.156.335
|% 0,51
|
|EREGL
|42,34
|2.721.042.673
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|EKGYO
|7,39
|801.972.437
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,65
|399.929.744
|% -9,53
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7674
|31,7816
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,6875
|36,8715
|% 0,19
|
|Frank
|33,3440
|33,5449
|% 0,58
|
|Riyal
|7,7233
|7,7621
|% 0,27
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|956,23
|958,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,80
|1.196,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,35
|2.024,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:34SAYAS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 558 adet işlem
-
16:33ASGYO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 999 adet işlem
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de