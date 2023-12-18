***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.12.2023 14:35
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurulunda tadil edilip 30.11.2023 tarihinde tescil edilen güncel esas sözleşmesi ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7, 14, 23 30/11/2023 05/12/2023 10972
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226461
BIST
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16:207.879
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -114,46
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2029,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0821
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2031,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1567
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:201.890,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.890,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:18
|UFUK
|99,55
|3.860.656
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.958.468
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.854.730
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.489.564
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|61.046.676
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|THYAO
|247,80
|4.800.256.724
|% -2,15
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.739.297.170
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.616.032.587
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.411.539
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,52
|5.457.986.572
|% 0,57
|
|YKBNK
|21,44
|2.938.882.313
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.131.164
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,70
|390.574.059
|% -8,56
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0541
|29,0625
|% 0,29
|
|Euro
|31,7621
|31,7757
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,6738
|36,8577
|% 0,15
|
|Frank
|33,3332
|33,5340
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7621
|% 0,27
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|954,43
|957,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,02
|1.189,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,07
|2.024,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33ASGYO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 999 adet işlem
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de
-
16:31TLMAN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 203 adet işlem