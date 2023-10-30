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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.10.2023 18:13
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2023 - 30.09.2023 Dönemi Faaliyet Raporu ekte pdf olarak sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211682


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 10.979,10 281.974.442 % 10,00  
TURGG 590,90 15.683.668 % 10,00  
ULUFA 12,32 48.638.831 % 10,00  
PNLSN 58,30 40.095.875 % 10,00  
ISGSY 25,52 11.326.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2681 28,2754 % 0,39  
Euro 30,0049 30,0210 % 0,79  
Sterlin 34,2589 34,4308 % 0,64  
Frank 31,2255 31,4136 % 0,46  
Riyal 7,5123 7,5500 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.998 1.998 -8,31  
Altın Gr. 1.817 1.817 -0,28  
Cumhuriyet 12.201 12.386 -78,00  
Tam 11.951 12.070 22,00  
Yarım 5.994 6.060 11,00  
Çeyrek 2.988 3.030 6,00  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 0,24  
Gümüş Gr. 21,16 21,18 0,22  
B. Petrol 86,58 86,58 -2,62  
Seans Raporu 18:05
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