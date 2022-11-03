***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.11.2022 tarihli olaganüstü genel kurul bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.10.2022Genel Kurul Tarihi 25.11.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzxalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen " Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan " Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi5 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıylayeni yönetim kurulu üyelerinin atanması9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Şirketin esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması12 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KOROPLAST - 25 KASIM TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 KOROPLAST - BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 KOROPLAST - BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 KOROPLAST - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 KOROPLAST - GK GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 KOROPLAST - GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Koroplast - İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 8 KOROPLAST - KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 9 KOROPLAST - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 KOROPLAST - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar25.11.2022 tarihinde saat 10:30'da, Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul bilgilendirmesidr.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076588BIST