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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.11.2022 17:45
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bi


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.11.2022 tarihli olaganüstü genel kurul bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.10.2022
Genel Kurul Tarihi 25.11.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzxalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen " Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan " Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
5 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıylayeni yönetim kurulu üyelerinin atanması
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Şirketin esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KOROPLAST - 25 KASIM TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KOROPLAST - BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KOROPLAST - BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KOROPLAST - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 KOROPLAST - GK GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 KOROPLAST - GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Koroplast - İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 8 KOROPLAST - KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 KOROPLAST - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 KOROPLAST - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
25.11.2022 tarihinde saat 10:30'da, Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul bilgilendirmesidr.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076588


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