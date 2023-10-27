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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.10.2023 17:18
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bi


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.10.2023
Genel Kurul Tarihi 21.11.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYLİKDÜZÜ
Adres Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/10/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin müzakeresi
3 - Esas sözleşmedeki değişiklikler uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi
4 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması
5 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210954


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Tam 12.019 12.174 126,00  
Yarım 6.028 6.112 63,00  
Çeyrek 3.005 3.056 32,00  
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Gümüş Gr. 20,89 20,93 0,28  
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