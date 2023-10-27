***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.10.2023Genel Kurul Tarihi 21.11.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/10/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin müzakeresi3 - Esas sözleşmedeki değişiklikler uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi4 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması5 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210954BIST