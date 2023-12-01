***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.10.2023Genel Kurul Tarihi 21.11.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.11.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYLİKDÜZÜAdres Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/10/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin müzakeresi3 - Esas sözleşmedeki değişiklikler uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi4 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması5 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi OYBİRLİĞİYLE, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğaç Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Dursun Emre Karatepe'yi görevlendirdiğini belirtti.2. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni kapsamında işbu tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.3. Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın "Bağış ve Yardım İlkeleri" başlıklı 3. Maddesinin güncellenmesi kapsamında işbu tutanağa ekli Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni (Ek-2) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.4.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih ile 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Osman Cevdet Akçay'ın yerine boşalan yönetim kurulu ü yeliği görevine Sayın Özgür Akyıldız'ın atanmasının TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.5.Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Koroplast - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 21.11.2023.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli 21.11.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 21 Kasım 2023 Salı günü gerçekleştirilmiş olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülen kararlar 30.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221675BIST