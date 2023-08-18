***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin
18.08.2023 14:13
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022, 10.11.2022, 13.03.2023, 15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesinin 5.Fıkrası gereğince hazırlanan, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186972
BIST
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17:437.462
En Düşük
|Değişim
|: -3,89%
|| -302,04
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4327,1011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0219
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4329,4912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3730
17:431.648,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.648,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KONYA
|5.841,10
|445.058.225
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|110.456.926
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.008.355
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.577.566.905
|% 9,99
|
|TETMT
|1.297,60
|15.251.990
|% 9,99
|
|KERVT
|11,25
|228.840.006
|% -9,86
|
|BAGFS
|29,84
|245.524.409
|% -9,85
|
|KNFRT
|17,03
|69.624.313
|% -9,66
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|85.988.225
|% -8,93
|
|TUPRS
|125,50
|11.419.909.649
|% 2,03
|
|THYAO
|252,10
|8.280.197.858
|% -3,82
|
|EREGL
|41,52
|7.202.282.827
|% -2,90
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|4,03
|1.795.302.467
|% -6,71
|
|YKBNK
|15,61
|4.526.472.045
|% -6,58
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|DOHOL
|13,33
|3.002.528.835
|% 3,82
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0928
|27,1007
|% 0,08
|
|Euro
|29,4678
|29,4812
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,3939
|34,5664
|% -0,05
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2025
|7,2387
|% 0,06
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,59
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.079
|11.155
|27,00
|
|Yarım
|5.557
|5.603
|14,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,03
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,32
|
Seans Raporu
17:41
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17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem
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17:55ERCB
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17:54ERCB
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 136.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 445 adet işlem
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17:53EUKYO
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -227, 6 kaybederek (% -3.31 ) 6, 642