***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin hakim ortağı Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Korozo Ambalaj") ile 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2023 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu Sonuç Bölümü:Tebliğ'in 10. maddesine istinaden, Şirketimizin Korozo Ambalaj ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Korozo Ambalaj ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139967BIST