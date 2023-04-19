***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.04.2023 10:31
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin hakim ortağı Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Korozo Ambalaj") ile 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2023 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu Sonuç Bölümü:
Tebliğ'in 10. maddesine istinaden, Şirketimizin Korozo Ambalaj ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Korozo Ambalaj ile yapılan ve 2023 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139967
BIST
10:545.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5419,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5421,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0422
|Açılış
|: 21,9800
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,4149
En Düşük
21,2239
10:541.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.243,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3994
|19,4069
|% 0,03
|
|Euro
|21,3039
|21,3203
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-15,02
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.858
|9.018
|-32,00
|
|Yarım
|4.326
|4.415
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.163
|2.214
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,71
|