***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
03.08.2023 09:51
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 0 0
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 0 0
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 25 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180090
BIST
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11:427.353
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 94,34
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4226,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0684
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4229,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0850
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:421.679,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.679,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KLSER
|44,24
|104.300.136
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|284.463.362
|% 9,99
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|111.976.408
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MACKO
|103,30
|180.941.267
|% -8,83
|
|TUKAS
|9,67
|620.137.438
|% -7,02
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,60
|2.931.712.057
|% 2,89
|
|THYAO
|237,70
|2.587.653.224
|% 0,51
|
|KONTR
|247,10
|2.147.808.164
|% 7,95
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|ASELS
|78,00
|1.900.867.710
|% -0,89
|
|EKGYO
|8,89
|2.004.807.321
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,45
|1.798.927.189
|% 0,35
|
|QUAGR
|8,26
|725.855.137
|% 9,99
|
|ISCTR
|15,75
|1.304.565.289
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,38
|346.973.965
|% 1,86
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9819
|26,9900
|% 0,25
|
|Euro
|29,5157
|29,5660
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,1060
|34,2770
|% -0,17
|
|Frank
|30,6109
|30,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,11
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.979
|11.064
|-18,00
|
|Yarım
|5.494
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-0,45
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
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11:57ZEDUR
Yüzde 6.40 oranında artışla 102.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 276 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ASELS, ODAS
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11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, GUBRF, ASTOR
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11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 48 artarak (% 1.26 ) 6, 566
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FZLGY, KLSER, ATAKP, EUKYO, ANSGR, AKYHO, ERCB, ISMEN, GLBMD