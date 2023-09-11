***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
11.09.2023 15:34
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193739
BIST
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16:548.175
En Düşük
|Değişim
|: -1,80%
|| -149,91
|Açılış
|: 8.325
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.170
En Yüksek
8.404
16:5426,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0590
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5428,9077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1781
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:541.665,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.665,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.905.638
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.098.607
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.365.684
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KZGYO
|47,66
|5.531.274.559
|% 7,39
|
|THYAO
|237,20
|5.261.042.658
|% -2,51
|
|ENKAI
|35,60
|4.968.475.796
|% 3,97
|
|ISCTR
|23,22
|4.626.965.318
|% -5,99
|
|ZOREN
|5,17
|2.445.519.789
|% 1,57
|
|EKGYO
|9,12
|3.402.101.899
|% -3,80
|
|SKBNK
|5,75
|1.566.580.659
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KLGYO
|3,37
|752.711.299
|% 0,90
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8744
|26,8785
|% 0,16
|
|Euro
|28,8825
|28,8887
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,5662
|33,7346
|% 0,62
|
|Frank
|30,0042
|30,1849
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1437
|7,1796
|% 0,14
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,96
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|11,40
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.086
|11.157
|48,00
|
|Yarım
|5.560
|5.602
|26,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,24
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07OZSUB
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 487 adet işlem
-
17:06ORGE
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 55.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 148 adet işlem
-
17:05FORTE
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 329 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de