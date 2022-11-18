***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:06
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Satış Direktörü, Oğuz Arıkan, 17 Kasım 2022 tarihinden itibaren görevinden ayrılmıştır. Yeni Satış Direktörü'nün atanmasına kadar Satış Departmanı Şirketimizin Genel Müdürü Bekir Türkoğlu tarafından yönetilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081160
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0405
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.049,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.049,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6278
|% 0,18
|
|Euro
|19,2440
|19,2611
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,0584
|22,1690
|% 0,29
|
|Frank
|19,4508
|19,5679
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.986
|7.116
|-15,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-2,87
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında