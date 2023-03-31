***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde tedarik zinciri direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Armağan Olcay, 30.03.2023 itibarıyla EYT kapsamında emeklilik müracaatı nedeniyle görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yeni bir atama yapılana kadar Armağan Bey'in görev ve sorumluluklarını Şirketimiz genel müdürü Sn. Bekir Türkoğlu devralacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130024BIST