***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 09:45
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde tedarik zinciri direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Armağan Olcay, 30.03.2023 itibarıyla EYT kapsamında emeklilik müracaatı nedeniyle görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yeni bir atama yapılana kadar Armağan Bey'in görev ve sorumluluklarını Şirketimiz genel müdürü Sn. Bekir Türkoğlu devralacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130024
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2820,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:281.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1894
|19,1959
|% 0,15
|
|Euro
|20,8945
|20,9259
|% -0,06
|
|Sterlin
|23,6862
|23,8050
|% 0,04
|
|Frank
|20,9115
|21,0375
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.222
|1.223
|1,79
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.228
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,15
|