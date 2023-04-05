***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz halka arz izahnamesinin "5.1. İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler" ve "22. Önemli Sözleşmeler" başlıklarında da belirtilen hakim ortağımız Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Korozo") sahip olduğu Şirketimiz payları üzerine tesis edilmiş olan rehnin, Korozo'nun iştiraki ve Şirketimiz ilişkili taraflarından Korsini-Saf Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. paylarının satışı neticesinde elde edilen tutarlarla rehnin sebebi olan kredilerde erken ödeme yapılması sonucunda kredi verenlerle yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131822BIST