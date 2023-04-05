***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 11:08
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz halka arz izahnamesinin "5.1. İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler" ve "22. Önemli Sözleşmeler" başlıklarında da belirtilen hakim ortağımız Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Korozo") sahip olduğu Şirketimiz payları üzerine tesis edilmiş olan rehnin, Korozo'nun iştiraki ve Şirketimiz ilişkili taraflarından Korsini-Saf Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. paylarının satışı neticesinde elde edilen tutarlarla rehnin sebebi olan kredilerde erken ödeme yapılması sonucunda kredi verenlerle yapılan anlaşma çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131822
BIST
12:305.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,48
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:3019,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0409
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:3021,1391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0803
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:301.251,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.251,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:28
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DOGUB
|19,98
|58.955.841
|% -10,00
|
|DGGYO
|36,00
|16.224.800
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,40
|76.733.202
|% -9,70
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|ZEDUR
|44,46
|3.559.630
|% -5,73
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|THYAO
|128,60
|1.886.312.355
|% 0,39
|
|ASTOR
|55,50
|1.588.336.071
|% 3,45
|
|EREGL
|36,20
|1.310.632.108
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|EKGYO
|6,60
|482.538.431
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|834.608.513
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.351.499
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,86
|508.146.552
|% 0,41
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2497
|19,2536
|% 0,21
|
|Euro
|21,1451
|21,1584
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% -0,04
|
|Frank
|21,1726
|21,3002
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1161
|5,1418
|% 0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,74
|
|Cumhuriyet
|8.459
|8.587
|100,00
|
|Tam
|8.499
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.151
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,08
|