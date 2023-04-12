***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 12.04.2023 tarihli toplantısında,Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Osman Cevdet Akçay'ın 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 05 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olarak sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136960BIST