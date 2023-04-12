***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 17:21
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 12.04.2023 tarihli toplantısında,
Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Sn. Osman Cevdet Akçay'ın 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 05 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olarak sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136960
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|KRGYO
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|GESAN
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