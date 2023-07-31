***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 15:24
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Cevdet Akçay, 28/07/2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa etmiş olup Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca yerine atama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177218
BIST
'
17:187.215
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 147,82
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1826,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1829,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:181.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CWENE
|286,10
|702.766.203
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.797.249
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.024.701
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.074.476
|% 10,00
|
|INGRM
|1.012,00
|71.972.769
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|377.850.631
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|13.543.113
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|DGGYO
|46,60
|222.815.394
|% -7,54
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|THYAO
|234,30
|7.761.685.971
|% -0,30
|
|ASTOR
|111,40
|6.635.474.065
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,48
|5.593.168.580
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,78
|4.904.699.370
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.386.304.453
|% 6,16
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|ISCTR
|15,10
|3.888.510.965
|% 0,33
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9257
|% 0,18
|
|Euro
|29,7443
|29,7528
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5114
|34,6845
|% 0,25
|
|Frank
|30,9013
|31,0875
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1556
|7,1915
|% 0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, ATAKP, AYCES, ISGSY, FZLGY, KLRHO, YEOTK, ALFAS, BRLSM, SRVGY