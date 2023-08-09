***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Bekir Türkoğlu, 11 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Kendisine Şirketimize 20 yıla yaklaşan hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Genel Müdürlük görevi için daha sonra atama gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183218BIST