***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Sn. Okan Kısakaya'nın 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği ve New York Institute of Technology MBA mezunu Okan Kısakaya, profesyonel iş yaşamına 2011 yılında Coca Cola firmasında başlamış olup Tedarik Zinciri Departmanında çeşitli seviyelerde yöneticilik yaptıktan sonra 2015 yılında Danone Hayat ve Sırma Su'da Tedarik Zinciri Planlama Müdürü olarak görev yapmıştır. Okan Kısakaya, 2018 yılında Danone Süt Ürünlerinde Tedarik Zinciri Müdürü görevine atanmıştır. Sn. Kısakaya daha sonra hizmet sektöründe Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevlerini üstlenmiş olup Şirketimize katılmadan önce ise Loreal firmasında Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev almaktaydı.Okan Kısakaya'ya Şirketimiz bünyesinde başarılı bir çalışma hayatı dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193430BIST