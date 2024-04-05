***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yatırımcı ilişkileri bölüm çalışanı Sn. Dursun Emre Karatepe 15.03.2024 itibarıyla görevinden ayrılmış olup, yerine Kurumsal Yönetim Tebliği 11/2 maddesi gereği şirketimiz muhasebe müdürü Sn. Murat Nur'un atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri:Yatırımcı İlişkileri Müdürü Muhasebe MüdürüSerkan Doğru Murat Nurserkando@koroplast.com muratn@koroplast.com21286666002128666600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268881BIST