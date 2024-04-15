***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özgür Akyıldız, 15/04/2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa etmiş olup Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ uyarınca yerine atama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272164BIST