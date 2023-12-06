***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
06.12.2023 18:45
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında, Şirketimizin hakim ortağı Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 61.180.000 TL nominal değerli (B) grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış olup söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 06.12.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223139
BIST
'
18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0436
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.884,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9165
|28,9241
|% 0,15
|
|Euro
|31,2062
|31,2266
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,3016
|36,4836
|% 0,12
|
|Frank
|32,9462
|33,1447
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6883
|7,7269
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|894,77
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,21
|958,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,71
|74,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,46
|2.026,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CWENE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 293.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 572 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, SASA, ODAS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, BIMAS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 88 kaybederek (% -2.11 ) 6, 948
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, ICUGS, DERIM, EKOS, SELGD, UMPAS, GLCVY, CMBTN, SAMAT