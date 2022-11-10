***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2022 14:03
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079178
BIST
15:294.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 46,16
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2918,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2918,4900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1360
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:291.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KONKA
|46,64
|321.765.738
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.484.951
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.457.817
|% 9,98
|
|GOLTS
|119,20
|156.666.977
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.080.683
|% -9,96
|
|ARASE
|177,50
|193.397.699
|% -9,44
|
|KLMSN
|16,80
|80.372.559
|% -8,70
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.489.277.331
|% 0,36
|
|TCELL
|32,06
|2.774.823.771
|% -0,25
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ASELS
|37,32
|2.549.098.107
|% -1,11
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,31
|2.621.168.338
|% 4,94
|
|ODAS
|9,98
|2.412.323.961
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,51
|1.513.981.306
|% 2,59
|
|PETKM
|14,31
|2.257.614.768
|% 1,20
|
|ISCTR
|9,16
|1.364.195.993
|% 1,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4789
|18,4900
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,1117
|21,2176
|% 0,45
|
|Frank
|18,7278
|18,8406
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,08
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.807
|6.857
|-3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,34
|
Seans Raporu
15:27
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