***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2023 09:46
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR TÜRKOĞLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
GÜLSÜN MERSİN Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞENAY MASSE Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ERKUN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130025
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2820,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:281.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|16.414.932
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.078.939
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|22.759.112
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.584.430
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,38
|14.168.102
|% -6,39
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|VBTYZ
|38,90
|765.543
|% -4,94
|
|TUPRS
|542,00
|359.365.123
|% 0,56
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|ASELS
|53,10
|341.496.208
|% 0,28
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|GOKNR
|22,30
|328.102.473
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,44
|123.226.900
|% 4,27
|
|ISCTR
|13,33
|257.054.023
|% -1,41
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,75
|162.318.660
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,2103
|% 0,22
|
|Euro
|20,8905
|20,9218
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6856
|23,8044
|% 0,03
|
|Frank
|20,9071
|21,0330
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0963
|5,1218
|% 0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.224
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.236
|8.332
|14,00
|
|Yarım
|4.037
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|0,00
|