***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2023 17:56
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERVER GAMZE ÇUHADAROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 25.11.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
ELÇİN GÜRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.11.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076588 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan | Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MEHMET YAĞIZ ÇEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ÖZGE DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
UĞUR BERKE DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.02.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
OSMAN CEVDET AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136953 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan | Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151736
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0718
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0742
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.265,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.265,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7157
|19,7301
|% 0,39
|
|Euro
|21,4322
|21,4635
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,5699
|24,6931
|% 0,06
|
|Frank
|21,9287
|22,0608
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2440
|5,2703
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-22,03
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-9,04
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.440
|4.603
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|-0,52
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında