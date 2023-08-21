***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.08.2023 13:45
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
GÜLSÜN MERSİN Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞENAY MASSE Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ERKUN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187561
BIST
'
14:027.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 139,25
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0227,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0961
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0229,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:021.649,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EKSUN
|96,80
|902.882.771
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.116.635
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.993.564
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|659.880.786
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|93.363.133
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,50
|134.875.454
|% -4,70
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|THYAO
|255,20
|5.984.470.419
|% 1,51
|
|TUPRS
|134,50
|5.124.895.319
|% 5,91
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|AKBNK
|27,68
|3.174.166.969
|% -3,42
|
|YKBNK
|15,45
|2.626.449.399
|% -2,83
|
|SKBNK
|4,00
|670.861.526
|% -0,50
|
|TTKOM
|23,12
|3.653.249.078
|% 6,54
|
|ZOREN
|5,03
|714.550.695
|% 4,79
|
|EREGL
|43,74
|6.056.068.376
|% 4,39
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1444
|27,1787
|% 0,41
|
|Euro
|29,6438
|29,6626
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,4899
|34,6629
|% 0,35
|
|Frank
|30,7407
|30,9259
|% 0,56
|
|Riyal
|7,2233
|7,2595
|% 0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,65
|