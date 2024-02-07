***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 28.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiGÜLSÜN MERSİN Pazarlama Direktörü Üst Düzey YöneticiŞENAY MASSE Satış Direktörü Üst Düzey YöneticiHAKAN ERKUN Mali İşler Direktörü Üst Düzey YöneticiOKAN KISAKAYA Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey YöneticiERSEN YILMAZ Operasyon Direktörü Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247806BIST