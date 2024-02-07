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***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2024 19:09
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 28.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
GÜLSÜN MERSİN Pazarlama Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞENAY MASSE Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici
HAKAN ERKUN Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici
OKAN KISAKAYA Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici
ERSEN YILMAZ Operasyon Direktörü Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247806


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 15,40 308.211.888 % 10,00  
EUPWR 200,20 2.358.405.038 % 10,00  
MERKO 12,21 88.013.947 % 10,00  
SMRTG 71,55 1.367.134.906 % 9,99  
AVHOL 56,70 143.340.977 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,5946 30,6012 % 0,16  
Euro 32,9759 32,9866 % 0,28  
Sterlin 38,5063 38,6994 % 0,31  
Frank 34,9201 35,1305 % -0,22  
Riyal 8,1388 8,1796 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,38 % 0,66  
Platin 881,89 883,53 % 0,66  
Paladyum 896,16 902,09 % 0,66  
Brent Pet. 78,95 78,95 % 0,66  
Altın Ons 2.039,01 2.039,26 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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