***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 16.05.2023 toplantısında yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:Denetim Komitesi:Elçin Gürkan (Başkan)Osman Cevdet Akçay (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi:Osman Cevdet Akçay (Başkan)Elçin Gürkan (Üye)Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)Uğur Berke Demirhan (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi:Osman Cevdet Akçay (Başkan)Elçin Gürkan (Üye)Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)Özge Doğan (Üye)Serkan Doğru (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151734BIST