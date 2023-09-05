***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.09.2023 18:16
***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Özgür Akyıldız'ın atanması neticesinde oluşan Yönetim Kurulu kompozisyonu dikkate alınarak Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
Denetim Komitesi
Elçin Gürkan (Başkan)
Özgür Akyıldız (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Özgür Akyıldız (Başkan)
Elçin Gürkan (Üye)
Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)
Özge Doğan (Üye)
Serkan Doğru (Doğal Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Elçin Gürkan (Başkan)
Özgür Akyıldız (Üye)
Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)
Uğur Berke Demirhan (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191832
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
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|Açılış
|: 8.161
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|: 8.141
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8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 26,7950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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18:051.660,34
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.660,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
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1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7828
|26,8128
|% 0,20
|
|Euro
|28,7545
|28,7813
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,5672
|33,7355
|% -0,40
|
|Frank
|30,0147
|30,1956
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1225
|7,1583
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,36
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|-6,57
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.036
|11.156
|12,00
|
|Yarım
|5.535
|5.608
|15,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.795
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|0,92
|