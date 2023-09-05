***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRPLS*** KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Özgür Akyıldız'ın atanması neticesinde oluşan Yönetim Kurulu kompozisyonu dikkate alınarak Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:Denetim KomitesiElçin Gürkan (Başkan)Özgür Akyıldız (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiÖzgür Akyıldız (Başkan)Elçin Gürkan (Üye)Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)Özge Doğan (Üye)Serkan Doğru (Doğal Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiElçin Gürkan (Başkan)Özgür Akyıldız (Üye)Server Gamze Çuhadaroğlu (Üye)Uğur Berke Demirhan (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191832BIST