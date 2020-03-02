***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KRSAN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.'nin ticaret unvanının "Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 03/03/2020 tarihinden itibaren "CASA EMTIA PETROL" olarak mevcut "KRSAN" işlem kodu ise 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "CASA" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823539BIST