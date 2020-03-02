***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2020 19:13
***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Karsusan Karadeniz Su Ürünleri San. A.Ş.'nin ticaret unvanının "Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 03/03/2020 tarihinden itibaren "CASA EMTIA PETROL" olarak mevcut "KRSAN" işlem kodu ise 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "CASA" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823539
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0505
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05318,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,08
|Açılış
|: 318,38
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9209
|7,9606
|% -0,57
|
|Frank
|6,4616
|6,5006
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6489
|1,6572
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|16,23
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|2,55
|