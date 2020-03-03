***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
03.03.2020 09:49
***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
KRSAN.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823809
BIST
11:07109.153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.843,36
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.881
11:076,2171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:076,9178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0577
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:07319,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 5,18
|Açılış
|: 319,18
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,23
|75.789.003
|% 14,95
|
|OYAYO
|5,12
|5.924.132
|% 14,80
|
|SONME
|5,98
|2.780.494
|% 12,41
|
|LIDFA
|4,30
|1.319.798
|% 11,98
|
|DZGYO
|4,84
|952.945
|% 11,26
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.038.655
|% -5,16
|
|THYAO
|12,04
|196.510.167
|% 2,03
|
|ASELS
|28,82
|191.604.564
|% 2,05
|
|KARSN
|1,94
|180.445.833
|% -1,52
|
|GARAN
|9,80
|137.232.203
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,37
|117.934.664
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|180.445.833
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,37
|117.934.664
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,23
|75.789.003
|% 14,95
|
|IHLAS
|0,82
|51.644.202
|% 6,49
|
|ODAS
|2,10
|91.654.690
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9360
|7,9758
|% 1,22
|
|Frank
|6,4614
|6,5003
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,43
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,58
|52,58
|0,68
|
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