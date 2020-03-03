***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***KRSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [KRSAN]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi03/03/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi04/03/2020Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarKRSAN.E sırası şirketin finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle yarın seans başından itibaren işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824023BIST