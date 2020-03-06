***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YENİ YATIRIMLAR HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem SATINALMA İŞLEMİNDEN VAZGEÇİLMESİÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıKRSAN, TREKRSS00014 10,0845Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi No:24 (Ada6250, Pafta:241ED2B, Parsel:6) Sancaktepe/İstanbul ve Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:106( Ada:547, Pafta:G22B13C2D, Parsel:1) Çayırova /Kocaeli, adreslerinde bulunun akaryakıt istasyonlarının şirket menfaatlerine uygun olmadığı görüldüğünden işletme hakkının satın alınmasından vazgeçilmesine,SPK II.23-1 sayılı " Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı "tebliği( "Tebliğ") 5'inci maddesinin 2'inci Fıkrası uyarınca " Ortakların halka açılma öncesindeki vaat, taahhüt veya esaslı durumlarından önemli oranda farklılaşan veya somut bir konuda daha önceden bir vaat ve taahhüt de bulunulmamış olsa dahi bütüncül olarak ele alındığında ortaklığın faaliyetleri ve /veya ticari hayatında önemli ölçüde değişiklik meydana getirilebilecek iş ve işlemler, kurul tarafından önemli ölçüde işlem olarak değerlendirilebilir." Tebliğ'in 6'ıncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterinin sağlamak koşuluyla önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.Önemli nitelikte işlem olması itibariyle,Önemli nitelikteki satın alma işleminin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına,Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının söz konusu satın alma işlemine ilişkin ilk % 100'lük payın satışına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların ilk defa kamuya seans bitimi sonrası açıklandığı 06.03.2020 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde ( 07.02.2020/ 06.03.2020 dönemi ) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10,0845 TL olarak belirlenmesine,Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı " başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satış işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azamı maliyetin 300.000,-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve satın alma işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu satın alma işleminden vazgeçilmesinin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer verilmesine,Yukarıda kararlaştırılan üst sınır veya sınırların aşıldığının satın almadan vazgeçilmesi işlemine ilişkin genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan satın alma işleminden vazgeçilebileceği hususunun genel kurul toplantısının satın alma işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde satın alma işleminin vazgeçilip vazgeçilemeyeceği hususunun pay sahiplerinin onaylamasına sunulmasına,Şirketimiz CASA EMTİA Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak zorunda olmadığı için bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur. Bu nedenle söz konusu işleme ilişkin kararın, mevcut üyelerin oyları ile alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825149BIST