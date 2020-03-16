***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2020 21:23
***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DNETİM VE Y.M.M. A.Ş. ile devam edilmesine,
2- Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı 'nda şirketimiz Genel Kurul 'un onayına sunulmasına,
3- İşbu kararın yapılacak ilk Genel Kurul onayı müteakibinde tescil ve ilan edilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829545
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4311
En Düşük
6,4205
18:057,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1952
En Düşük
7,1655
18:05311,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,17
|Açılış
|: 311,55
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8561
|7,8955
|% 1,40
|
|Frank
|6,7731
|6,8139
|% 2,22
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|-0,93
|
|Altın Gr.
|311
|312
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,34
|
|B. Petrol
|29,78
|29,78
|-4,07
|
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