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***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.03.2020 21:23
GÜNCEL HABERLER



***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DNETİM VE Y.M.M. A.Ş. ile devam edilmesine,
2- Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı 'nda şirketimiz Genel Kurul 'un onayına sunulmasına,
3- İşbu kararın yapılacak ilk Genel Kurul onayı müteakibinde tescil ve ilan edilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829545


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Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
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