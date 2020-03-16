***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DNETİM VE Y.M.M. A.Ş. ile devam edilmesine,2- Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı 'nda şirketimiz Genel Kurul 'un onayına sunulmasına,3- İşbu kararın yapılacak ilk Genel Kurul onayı müteakibinde tescil ve ilan edilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829545BIST