***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.502.841 406.247Dönem Karı (Zararı)33 12.410.955 -4.168.660Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.557.422 4.681.046Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47,48 4.652.915 807.568Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9,11,30,49 1.409.980 62.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 19.511Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.409.980 42.705Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51 -12.604Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler49 4.298.925Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29,54 1.864.034 -475.059Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.369.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler42.587.771 -106.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -157.239 -55.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 7.993.781 5.548.895Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 52.104 270.853Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -745.622 -1.203.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-745.622 -1.203.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26-32 35.444.747 -5.857.451İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)35.444.747 -5.857.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.190.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.190.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.556.148 406.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-53.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.556.635 -350.449Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.490.000 -716.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri175.262Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 175.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.221.897 -1.524Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -67.221.897 -1.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)368.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22-25 2.135.715Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.135.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.794 55.798NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.794 55.798DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 58.735 2.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.941 58.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 26.523.997 -85.106 7.482.258 15.097.799 -3.982.420 49.918.651 49.918.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDiğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-604.949 479.950 -124.999 -124.999Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.900.000 -17.877 22.582.795 -86.463 7.482.258 11.595.329 -4.634.735 41.821.307 41.821.307Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33 -4.634.735 4.634.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33 -22.582.795 86.463 22.496.332 12.410.955 12.410.955 12.410.955Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.900.000 -17.877 0 0 7.482.258 29.456.926 12.410.955 54.232.262 54.232.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.941 58.735Finansal Yatırımlar8 658.000Ticari Alacaklar9 788.429 631.190İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 60İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 788.429 631.130Diğer Alacaklar11 5.200.526 25.294.194İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.831.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 5.200.526 5.462.964Stoklar13 52.104Peşin Ödenmiş Giderler15 6.617.150İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.617.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 6.146.993 504.736Diğer Dönen Varlıklar17 3.575.885 3.724.801İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.575.885 3.724.801ARA TOPLAM22.333.924 30.923.760Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar45 34.117.327TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.333.924 65.041.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 9.832.000Diğer Alacaklar11 3.344 3.344İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.344 3.344Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.000.000 3.000.000Maddi Duran Varlıklar20 7.154.649 8.044.123Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 63.283.194 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.283.194Peşin Ödenmiş Giderler10.604İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.604TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.441.187 20.890.071TOPLAM VARLIKLAR95.775.111 85.931.158KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 192.830 938.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 802.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 192.830 136.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 10.678 220.850Diğer Borçlar11 35.839.803 212.050İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 35.809.440 182.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 30.363 29.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 1.726.000 1.726.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 1.726.000 1.726.000Kısa Vadeli Karşılıklar30 2.837.516 1.427.536Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 2.837.516 1.427.536Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 188.874 161.708ARA TOPLAM40.795.701 4.686.596Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler45 34.117.327TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.795.701 38.803.923UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar30 0 53.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar53.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46 747.148 5.252.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER747.148 5.305.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.542.849 44.109.851ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.232.262 41.821.307Ödenmiş Sermaye33 4.900.000 4.900.000Geri Alınmış Paylar (-)33 -17.877 -17.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 0 22.496.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.582.795Diğer Kazançlar (Kayıplar)-86.463Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 7.482.258 7.482.258Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 29.456.926 11.595.329Net Dönem Karı veya Zararı33 12.410.955 -4.634.735TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.232.262 41.821.307TOPLAM KAYNAKLAR95.775.111 85.931.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 153.303 106.833Satışların Maliyeti45 -107.398TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.303 -565Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)153.303 -565Genel Yönetim Giderleri47-48 -6.492.151 -874.716Pazarlama Giderleri47,5 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.563.280 1.290.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -1.464.055 -1.651.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.239.623 -1.236.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 19.526.472 785.513Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -4.341.630FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.286.849 -4.792.521Finansman Giderleri51 -11.860 -277.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.274.989 -5.069.897Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.864.034 435.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -1.864.034 435.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.410.955 -4.634.735DÖNEM KARI (ZARARI)47 12.410.955 -4.634.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.410.955 -4.634.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -22.496.332 4.183Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-28.952.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 86.463 5.229Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 6.369.506 -1.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.369.506 -1.046Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52 -22.496.332 4.183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52 -10.085.377 -4.630.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-10.085.377 -4.630.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823975BIST