***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 11:35
***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Ai uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak, Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatların gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823867
BIST
15:48109.879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.569,06
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:486,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,1770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:486,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:48318,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,66
|Açılış
|: 318,66
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.956.118
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.413.258
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.017.592
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.490.020
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,67
|81.199.152
|% 13,97
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.357.174
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,92
|10.255.943
|% -4,53
|
|ASELS
|29,82
|972.217.912
|% 5,59
|
|THYAO
|12,08
|821.024.040
|% 2,37
|
|GARAN
|9,97
|477.387.134
|% 4,18
|
|KARSN
|1,89
|306.678.153
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|267.091.716
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|306.678.153
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|186.413.631
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|137.605.439
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|267.091.716
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|186.968.828
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8661
|7,9056
|% 0,33
|
|Frank
|6,4202
|6,4589
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6398
|1,6480
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,35
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.099
|2.152
|-5,50
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,67
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,04
|
|B. Petrol
|53,08
|53,08
|1,18
|
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