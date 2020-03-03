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***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 11:35
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***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Ai uyarınca yüklenici tarafından inşaatı yapılmakta olan Trabzon Marin City Projesi ile ilgili olarak, Özgün Gıda tarafından gönderilen, inşaatların gelişim süreciyle ilgili rapor ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823867


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DYOBY 5,62 33.956.118 % 19,83  
SONME 6,11 5.413.258 % 14,85  
SNPAM 6,04 2.017.592 % 14,83  
OYAYO 5,12 6.490.020 % 14,80  
TKNSA 7,67 81.199.152 % 13,97  
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Riyal 1,6398 1,6480 % 0,15  
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Yarım 1.015 1.041 -2,67  
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