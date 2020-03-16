***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***KRSAN*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziŞenlikköy Mh. Selvi Sk. N10/2 Florya, Bakırköy / İSTANBULYeni Şirket MerkeziÇengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBULDeğişiklik Tarihi16/03/2020AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır,1- Şirket merkezinin Şenlikköy Mh. Selvi Sk. N10/2 Florya, Bakırköy / İSTANBUL adresinden, Çengeldere Mh. Ulus Cd. N25/1 Beykoz / İSTANBUL adresine taşınmasına,2- Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı 'nda şirketimiz Genel Kurulu 'nun bilgilendirilmesine,3- İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829546BIST