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***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği

02.03.2020 14:06
GÜNCEL HABERLER



***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar

Şirketimizin ünvan değişikliği ve ana sözleşme tadilatının da onaylandığı olağan genel kurul tutanağı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.02.2020 tarihinde tescil edilerek, 13.02.2020 tarihli ve 10015 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823263


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ASUZU 12,20 85.494.503 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.889.260 % 19,87  
KARSN 2,00 624.504.576 % 19,76  
TIRE 6,94 66.301.531 % 15,09  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9375 7,9773 % -0,36  
Frank 6,4935 6,5327 % 0,95  
Riyal 1,6564 1,6647 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.597 1.597 18,19  
Altın Gr. 321 321 4,42  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,67 16,72 0,07  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,02  
B. Petrol 50,53 50,53 0,86  
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