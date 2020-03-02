***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanKARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanCASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/02/2020AçıklamalarŞirketimizin ünvan değişikliği ve ana sözleşme tadilatının da onaylandığı olağan genel kurul tutanağı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.02.2020 tarihinde tescil edilerek, 13.02.2020 tarihli ve 10015 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823263BIST