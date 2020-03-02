***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
02.03.2020 14:06
***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin ünvan değişikliği ve ana sözleşme tadilatının da onaylandığı olağan genel kurul tutanağı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.02.2020 tarihinde tescil edilerek, 13.02.2020 tarihli ve 10015 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823263
BIST
17:59107.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.411,94
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:596,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:596,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:59320,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,13
|Açılış
|: 320,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.742.957
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.494.503
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.889.260
|% 19,87
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|TIRE
|6,94
|66.301.531
|% 15,09
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,92
|19.547.611
|% -4,00
|
|ECZYT
|11,67
|10.142.864
|% -2,75
|
|VERUS
|19,29
|6.320.207
|% -2,58
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|THYAO
|11,84
|1.212.585.410
|% 0,77
|
|ASELS
|28,26
|651.960.853
|% 2,76
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|GARAN
|9,57
|478.589.916
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|KARSN
|2,00
|624.504.576
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,39
|369.970.177
|% 4,37
|
|ODAS
|2,06
|252.460.718
|% 5,10
|
|ADESE
|1,53
|167.526.061
|% 10,87
|
|EKGYO
|1,43
|158.829.980
|% 2,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9375
|7,9773
|% -0,36
|
|Frank
|6,4935
|6,5327
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6564
|1,6647
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,19
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|0,86
|