***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822471
BIST
13:29105.353
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -5.065,03
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:296,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:296,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0429
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:29325,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,72
|Açılış
|: 325,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,75
|19.334.359
|% 10,95
|
|HUBVC
|25,54
|12.170.119
|% 10,40
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,75
|14.133.165
|% 6,84
|
|AVGYO
|1,50
|22.431.284
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,40
|995.290
|% -11,46
|
|YESIL
|11,31
|3.889.135
|% -10,80
|
|IHEVA
|3,24
|1.402.609
|% -10,74
|
|SEKUR
|4,69
|1.995.087
|% -10,50
|
|THYAO
|11,43
|727.755.517
|% -5,93
|
|ASELS
|27,08
|567.148.372
|% -3,22
|
|GARAN
|9,47
|195.455.568
|% -7,07
|
|YKBNK
|2,29
|143.469.503
|% -6,53
|
|PETKM
|3,60
|143.465.718
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,38
|126.990.971
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|105.455.146
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|128.257.375
|% -5,39
|
|THYAO
|11,43
|727.755.517
|% -5,93
|
|YKBNK
|2,29
|143.469.503
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0043
|8,0444
|% 0,42
|
|Frank
|6,4331
|6,4719
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,00
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-1,70
|