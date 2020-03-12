***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:37
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827577
BIST
17:3593.749
En Yüksek
|Değişim
|: -7,15%
|| -7.216,96
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:356,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0881
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:357,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:35319,68
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -6,97
|Açılış
|: 319,68
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|71.478.246
|% 20,00
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|PINSU
|2,69
|27.386.010
|% 13,50
|
|VKING
|3,85
|13.201.186
|% 13,24
|
|SELEC
|8,26
|217.468.878
|% 11,92
|
|MEPET
|1,16
|3.675.347
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.478.110
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.613.492
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.106.874
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.295.530
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|861.011.063
|% -6,35
|
|THYAO
|8,69
|592.706.835
|% -9,57
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|GARAN
|8,75
|419.205.117
|% -8,66
|
|DEVA
|10,95
|297.207.803
|% 10,16
|
|IHLGM
|0,90
|169.747.962
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|196.066.937
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|86.937.254
|% -18,48
|
|KARSN
|1,33
|140.723.624
|% -13,64
|
|ECILC
|4,54
|443.981.585
|% 13,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9079
|7,9475
|% -0,40
|
|Frank
|6,6107
|6,6505
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6690
|1,6774
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-54,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.165
|-58,00
|
|Tam
|2.115
|2.169
|-65,25
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,56
|
|Çeyrek
|513
|525
|-15,78
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,32
|33,32
|-2,47
|