***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:12
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829373
BIST
15:5988.329
En Yüksek
|Değişim
|: -7,61%
|| -7.276,41
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.257
15:596,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0858
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4165
En Düşük
6,2780
15:597,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1271
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:59299,86
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -11,53
|Açılış
|: 299,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|79.550.679
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|11.097.256
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,36
|803.798
|% 4,78
|
|VKING
|3,69
|8.307.328
|% 3,36
|
|PARSN
|11,79
|5.148.631
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.709.229
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|22.897.133
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.078.451
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.516.406
|% -10,00
|
|ASELS
|23,14
|518.652.838
|% -9,11
|
|THYAO
|8,38
|462.511.666
|% -8,32
|
|GARAN
|8,26
|384.708.349
|% -8,32
|
|ECILC
|3,66
|206.984.619
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|143.143.763
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|93.638.354
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.091.861
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|143.143.763
|% -6,33
|
|KRDMD
|1,91
|114.419.127
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,13
|65.541.753
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8406
|7,8800
|% 1,20
|
|Frank
|6,7636
|6,8043
|% 2,07
|
|Riyal
|1,7028
|1,7114
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-75,58
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.023
|2.077
|-46,19
|
|Yarım
|978
|1.005
|-22,34
|
|Çeyrek
|490
|502
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-2,54
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,44
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-3,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TCELL, TUPRS
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6817, 45 kaybederek (% -7.49 ) 84, 163
-
16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBIR, MEGAP, SERVE, MZHLD, KERVN, ETILR, BRKO, OSMEN, EGCYO, HALKS
-
16:12
YAPRK, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8708, 48 kaybederek (% -7.52 ) 107, 141