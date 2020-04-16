***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:19
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838568
BIST
17:2996.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 389,43
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:296,9242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:297,5313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:29386,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,57
|Açılış
|: 386,06
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.806.343
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.825.350
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.031.866
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.531.897
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.334.023
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.639.554
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.153.367.491
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|58.080.401
|% -9,93
|
|ASELS
|26,70
|1.156.227.626
|% 0,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.153.367.491
|% -9,97
|
|THYAO
|10,17
|1.012.183.691
|% -1,83
|
|ECILC
|4,80
|926.573.510
|% 9,84
|
|GARAN
|8,30
|853.231.455
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,07
|238.654.838
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|926.573.510
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.960.819
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.873.214
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|285.305.858
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6418
|8,6851
|% 0,13
|
|Frank
|7,1525
|7,1956
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8400
|1,8492
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,69
|
|Altın Gr.
|386
|386
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.539
|34,70
|
|Tam
|2.551
|2.613
|35,70
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|17,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|0,02
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