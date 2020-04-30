***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 14:25
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841524
BIST
14:19101.721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 125,62
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:196,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:197,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:19384,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,07
|Açılış
|: 384,90
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.244.614
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.276.609
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.991.954
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|21.931.029
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.161.088
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.130.178
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.315.204
|% -9,99
|
|GARAN
|8,46
|819.337.766
|% 0,59
|
|THYAO
|10,70
|381.802.214
|% 0,75
|
|ASELS
|27,44
|343.304.024
|% 0,15
|
|PETKM
|3,61
|341.362.071
|% 0,28
|
|AFYON
|2,67
|278.802.677
|% 5,12
|
|ADESE
|1,50
|189.487.981
|% -2,60
|
|AFYON
|2,67
|278.802.677
|% 5,12
|
|GARAN
|8,46
|819.337.766
|% 0,59
|
|PETKM
|3,61
|341.362.071
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|95.211.551
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7112
|8,7549
|% 0,81
|
|Frank
|7,1673
|7,2105
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|