***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:50
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841648
BIST
15:35100.929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -666,73
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:356,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:357,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:35384,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 384,74
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.686.029
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.706.907
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.311.891
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.318.044
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.426.606
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.291.775
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.588.038
|% -9,99
|
|GARAN
|8,39
|1.039.062.307
|% -0,24
|
|THYAO
|10,68
|475.553.484
|% 0,56
|
|ASELS
|27,24
|425.283.264
|% -0,58
|
|PETKM
|3,57
|387.313.309
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|330.452.608
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|330.452.608
|% 3,15
|
|GARAN
|8,39
|1.039.062.307
|% -0,24
|
|IHLGM
|1,07
|116.942.724
|% -0,93
|
|PETKM
|3,57
|387.313.309
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7127
|8,7564
|% 0,83
|
|Frank
|7,1609
|7,2040
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,73
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|13,70
|
|Tam
|2.533
|2.588
|14,00
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
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