***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 17:24
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852062
BIST
17:55113.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 927,69
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:556,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:557,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:55382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.414.532
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.209.988
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.288.082
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.568.381
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|SANEL
|5,22
|42.576.517
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.369.927
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.123.804
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.890.106.758
|% -0,49
|
|TCELL
|16,86
|2.012.634.594
|% 3,88
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|449.008.633
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|923.629.636
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4364
|8,4787
|% -0,66
|
|Frank
|7,1620
|7,2051
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|16,14
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.503
|16,70
|
|Tam
|2.554
|2.566
|15,10
|
|Yarım
|1.244
|1.255
|8,30
|
|Çeyrek
|624
|628
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|1,07
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