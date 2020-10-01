***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:02
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877626
BIST
10:431.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:437,7067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:439,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:43468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 468,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:43
|KENT
|367,50
|825.038
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.390.776
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.058.591
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.778.665
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|49.596.814
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|552.781.299
|% -3,14
|
|ASELS
|19,68
|423.091.394
|% 1,86
|
|GARAN
|7,16
|346.211.448
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,38
|162.036.728
|% -0,29
|
|GUBRF
|33,18
|154.675.547
|% 3,30
|
|SISE
|7,09
|552.781.299
|% -3,14
|
|GARAN
|7,16
|346.211.448
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,38
|162.036.728
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,14
|84.902.448
|% 0,47
|
|ODAS
|2,82
|105.401.822
|% -0,70
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7020
|7,7067
|% -0,19
|
|Euro
|9,0393
|9,0461
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,8880
|9,9376
|% -0,38
|
|Frank
|8,3223
|8,3725
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0450
|2,0553
|% -0,12
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|