***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 15:36
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881536
BIST
15:481.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:487,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:489,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:48486,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,13
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,84
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TRCAS
|5,28
|127.920.723
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.038.203
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.806.093
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.890.368
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.174
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,82
|4.924.978.106
|% 6,17
|
|TUPRS
|83,85
|2.232.647.628
|% 4,55
|
|ODAS
|3,71
|1.708.187.210
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.373.609.334
|% 8,96
|
|SISE
|6,74
|759.708.943
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|4.924.978.106
|% 6,17
|
|ODAS
|3,71
|1.708.187.210
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,04
|1.373.609.334
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|633.349.380
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|287.902.423
|% 2,63
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9272
|7,9309
|% 0,15
|
|Euro
|9,3250
|9,3314
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3007
|10,3523
|% 0,86
|
|Frank
|8,6540
|8,7061
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% 0,19
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|16,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,28
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,23
|
|Çeyrek
|776
|793
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,10
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:46
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