***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:21
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888188
BIST
16:111.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:117,7445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:119,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0437
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:11464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,58
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BFREN
|1.145,80
|44.874.774
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.552.617
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.977.746
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.199.412
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,75
|8.038.950.228
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,84
|2.821.784.018
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,15
|2.782.605.100
|% 4,80
|
|THYAO
|11,94
|2.513.278.454
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,29
|1.970.890.226
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,84
|2.821.784.018
|% 1,43
|
|GARAN
|8,75
|8.038.950.228
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.782.605.100
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|665.566.443
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,29
|1.970.890.226
|% 1,13
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7403
|7,7445
|% -0,64
|
|Euro
|9,1325
|9,1451
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,1213
|10,1721
|% -1,41
|
|Frank
|8,3965
|8,4471
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0532
|2,0635
|% -0,88
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
16:11
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16:18OSMEN
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16:17XU030
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16:16BTCIM
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16:15ALGYO
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