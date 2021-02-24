***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:01
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912084
BIST
12:111.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,50
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
12:117,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0593
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1692
En Düşük
7,0712
12:118,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0862
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7248
En Düşük
8,5921
12:11415,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,58
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
416,34
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler12:11
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|MARTI
|2,45
|42.535.248
|% 9,37
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,00
|1.146.463.979
|% 7,38
|
|KOZAL
|136,10
|871.153.038
|% 2,02
|
|ASELS
|17,65
|818.156.771
|% 3,34
|
|PETKM
|5,28
|744.068.736
|% -2,76
|
|THYAO
|12,85
|610.142.853
|% -1,31
|
|IHLAS
|0,92
|144.380.558
|% -7,07
|
|PETKM
|5,28
|744.068.736
|% -2,76
|
|EKGYO
|2,32
|288.801.456
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,41
|157.900.163
|% -1,40
|
|ODAS
|4,07
|446.973.686
|% 2,26
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1602
|7,1645
|% 0,83
|
|Euro
|8,7169
|8,7228
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,1238
|10,1746
|% 1,25
|
|Frank
|7,8660
|7,9134
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% 0,78
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,02
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.758
|2.800
|28,00
|
|Tam
|2.751
|2.820
|33,73
|
|Yarım
|1.330
|1.364
|16,32
|
|Çeyrek
|667
|682
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|64,32
|64,32
|-0,16
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:24GLBMD
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 103 adet işlem
-
12:23GARFA
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 034 adet işlem
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 79 kaybederek (% -0.21 ) 1, 317
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, KSTUR, CASA
-
12:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, RODRG, MZHLD, IZTAR, KARSN, EPLAS