***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:21
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919301
BIST
15:221.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -25,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:227,2571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:228,6432
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0952
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:22406,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,25
|Açılış
|: 406,50
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.357.135
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|589.253.558
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|CLEBI
|299,40
|444.156.036
|% -9,27
|
|SANKO
|13,12
|102.958.114
|% -8,83
|
|YYAPI
|1,95
|29.950.900
|% -8,45
|
|MNDRS
|3,35
|143.728.752
|% -8,22
|
|FROTO
|215,30
|1.415.802.496
|% 1,56
|
|THYAO
|13,82
|1.065.224.844
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,10
|820.388.943
|% -4,24
|
|GARAN
|8,88
|727.162.918
|% -1,77
|
|SISE
|7,67
|720.408.648
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,30
|277.915.516
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|254.944.389
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,09
|301.253.550
|% -3,69
|
|GLYHO
|6,10
|820.388.943
|% -4,24
|
|ODAS
|3,75
|488.300.955
|% -6,72
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2597
|7,2628
|% -0,82
|
|Euro
|8,6439
|8,6513
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,0614
|10,1118
|% -1,04
|
|Frank
|7,7789
|7,8257
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9282
|1,9378
|% -0,92
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|5,95
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-25,39
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-12,29
|
|Çeyrek
|651
|666
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,15
|63,15
|-0,13
|